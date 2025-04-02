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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

У бікіні кольору вершкового масла: британська модель похизувалася спокусливими формами

Джессіка Гейл поділилася з фоловерами пікантними знімками з відпочинку.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Красуня позувала перед фотокамерою у стильному бікіні трендового кольору вершкового масла із золотою фурнітурою. Гейл похизувалася стрункою фігурою, спокусливими формами і красивою засмагою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

У Джес було вологе волосся, яке вона прикрасила квіткою. А ще вона зробила макіяж із довгими віями.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала гарячі світлини у червоному купальнику.

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