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- Шоу-бізнес
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У бікіні кольору вершкового масла: британська модель похизувалася спокусливими формами
Джессіка Гейл поділилася з фоловерами пікантними знімками з відпочинку.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку.
Красуня позувала перед фотокамерою у стильному бікіні трендового кольору вершкового масла із золотою фурнітурою. Гейл похизувалася стрункою фігурою, спокусливими формами і красивою засмагою.
У Джес було вологе волосся, яке вона прикрасила квіткою. А ще вона зробила макіяж із довгими віями.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала гарячі світлини у червоному купальнику.