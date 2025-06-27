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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
824
Час на прочитання
1 хв

У бікіні кольору вершкового масла: британська модель похизувалася спокусливими формами

Джессіка Гейл потішила фоловерів знімком у милому купальнику.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram світлину з літнім вайбом із відпочинку.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Білявка позувала перед фотокамерою у бікіні кольору вершкового масла з бантиками на ліфі. Купальник чудово підкреслив її гарну засмагу і спокусливі форми.

У Гейл було мокре волосся, легкий макіяж на обличчі і браслети на зап'ястях.

Нагадаємо, Джессіка Гейл у романтичному бікіні з мереживом позувала на Міконосі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
824
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