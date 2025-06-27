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- Шоу-бізнес
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У бікіні кольору вершкового масла: британська модель похизувалася спокусливими формами
Джессіка Гейл потішила фоловерів знімком у милому купальнику.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram світлину з літнім вайбом із відпочинку.
Білявка позувала перед фотокамерою у бікіні кольору вершкового масла з бантиками на ліфі. Купальник чудово підкреслив її гарну засмагу і спокусливі форми.
У Гейл було мокре волосся, легкий макіяж на обличчі і браслети на зап'ястях.
Нагадаємо, Джессіка Гейл у романтичному бікіні з мереживом позувала на Міконосі.