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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
31
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1 хв

У бікіні кольору запорошеної троянди: британська модель похизувалася ідеальною фігурою

Джессіка Гейл влаштувала імпровізований фотосет під час відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — потішила фоловерів в Instagram серією нових гарячих знімків.

Красуня влаштувала фотосет на шезлонгу на пляжі. Джес постала у стильному бікіні кольору запорошеної троянди.

Модель продемонструвала ідеальну струнку фігуру.

А ще Гейл похизувалася спокусливим декольте і гарною засмагою.

Модель розпустила волосся, зробила макіяж із ніжно-рожевою помадою і завершила пляжний лук золотими прикрасами.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала знімки у білому купальнику.

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