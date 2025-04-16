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- Шоу-бізнес
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У бікіні кольору запорошеної троянди: британська модель похизувалася ідеальною фігурою
Джессіка Гейл влаштувала імпровізований фотосет під час відпочинку.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — потішила фоловерів в Instagram серією нових гарячих знімків.
Красуня влаштувала фотосет на шезлонгу на пляжі. Джес постала у стильному бікіні кольору запорошеної троянди.
Модель продемонструвала ідеальну струнку фігуру.
А ще Гейл похизувалася спокусливим декольте і гарною засмагою.
Модель розпустила волосся, зробила макіяж із ніжно-рожевою помадою і завершила пляжний лук золотими прикрасами.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала знімки у білому купальнику.