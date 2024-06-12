У бікіні лососевого кольору: зірка реаліті продемонструвала струнке тіло

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – обожнює фотографуватися у купальниках, яких у неї є чимало у літньому гардеробі.

От і цього разу красуня зробила гарний знімок у пляжній новинці.

Емма позувала у стильному бікіні лососевого кольору на зав'язках. Білявка похизувалася підтягнутим тілом, стрункими ногами і сексуальними грудьми.

Емма Ернан/Instagram

В Ернан було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан позувала на колінах на узбережжі у мініатюрному білому бікіні з блакитним принтом.

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