У бікіні лососевого кольору: зірка реаліті продемонструвала струнке тіло

Емма Ернан приміряла новий купальник пастельного відтінку.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – обожнює фотографуватися у купальниках, яких у неї є чимало у літньому гардеробі.
От і цього разу красуня зробила гарний знімок у пляжній новинці.
Емма позувала у стильному бікіні лососевого кольору на зав'язках. Білявка похизувалася підтягнутим тілом, стрункими ногами і сексуальними грудьми.
В Ернан було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж, а вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан позувала на колінах на узбережжі у мініатюрному білому бікіні з блакитним принтом.
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