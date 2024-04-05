У бікіні на гідроциклі: Глое Кардашян блиснула підкачаний пресом

39-річна учасниця реаліті-шоу та бізнесвумен – Глое Кардашян – випустила іменну лінійку спортивного одягу для бренду Fabletics і сама знялася в її рекламі. Цікаво, що вона з'явилася на фото з новим кольором волосся – мідним.

Глое позувала в обтислих спортивних комплектах, які ефектно підкреслювали її пишні форми.

А на гідроциклі Кардашян з'явилася в чорному бікіні з білою окантовкою, а також у чорному обтислому рашгарді.

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Нагадаємо, раніше Глое Кардашян одягла відвертий лук на захід сестри. Вона вибрала для свого виходу напівпрозору чорну мінісукню з різними рукавами, яку поєднувала з капроновими колготками, туфлями на підборах, а також сонцезахисними окулярами.

Глое Кардашян / Фото: Getty Images

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