У бікіні на гідроциклі: Глое Кардашян блиснула підкачаний пресом

Зірка з'явилася у промокампанії бренду спортивного одягу.
39-річна учасниця реаліті-шоу та бізнесвумен – Глое Кардашян – випустила іменну лінійку спортивного одягу для бренду Fabletics і сама знялася в її рекламі. Цікаво, що вона з'явилася на фото з новим кольором волосся – мідним.
Глое позувала в обтислих спортивних комплектах, які ефектно підкреслювали її пишні форми.
А на гідроциклі Кардашян з'явилася в чорному бікіні з білою окантовкою, а також у чорному обтислому рашгарді.
(гортайте фото вправо)
Нагадаємо, раніше Глое Кардашян одягла відвертий лук на захід сестри. Вона вибрала для свого виходу напівпрозору чорну мінісукню з різними рукавами, яку поєднувала з капроновими колготками, туфлями на підборах, а також сонцезахисними окулярами.
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