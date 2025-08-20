У бікіні на яхті: Дуа Ліпа блиснула фігурою і показала, як проводить літню відпустку

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Реклама

Артистка охоче ділиться зі своїми підписниками у Instagram барвистими знімками, на яких позує в бікіні на яхті.

«Поки що все чудово — сонце, море, найкращі друзі, танці до 6 ранку, довгі вечері, фламенко, МІЦНІ ОБІЙМИ і МЕТЕОРИТНИЙ ДОЩ!!!!!!! ☄️ Почуваюся дуже щасливою та коханою 🇪🇸❤️», — підписала кадри в блогу Ліпа.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

На одному зі знімків співачка зображена в бікіні від бренду Oséree бордово-блакитного кольору, зшитого за типом подвійного купальника.

Реклама

Пляжний образ Дуа Ліпа доповнила численними прикрасами — золотими браслетами від Chanel, сережками-кільцями, кількома підвісками на шиї, годинником та ще одним браслетом на іншому зап’ясті. У неї на обличчі не було макіяжу.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

На іншому знімку Дуа зображена в чорному бікіні із золотими деталями, вона сидить на тлі басейну, її волосся заколоте шпилькою ззаду, а у вухах — золоті сережки-висячки.