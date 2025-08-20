ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

У бікіні на яхті: Дуа Ліпа блиснула фігурою і показала, як проводить літню відпустку

Співачка Дуа Ліпа, яка днями відсвяткує 30-річчя, насолоджується відпочинком із друзями.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Артистка охоче ділиться зі своїми підписниками у Instagram барвистими знімками, на яких позує в бікіні на яхті.

«Поки що все чудово — сонце, море, найкращі друзі, танці до 6 ранку, довгі вечері, фламенко, МІЦНІ ОБІЙМИ і МЕТЕОРИТНИЙ ДОЩ!!!!!!! ☄️ Почуваюся дуже щасливою та коханою 🇪🇸❤️», — підписала кадри в блогу Ліпа.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

На одному зі знімків співачка зображена в бікіні від бренду Oséree бордово-блакитного кольору, зшитого за типом подвійного купальника.

Пляжний образ Дуа Ліпа доповнила численними прикрасами — золотими браслетами від Chanel, сережками-кільцями, кількома підвісками на шиї, годинником та ще одним браслетом на іншому зап’ясті. У неї на обличчі не було макіяжу.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

На іншому знімку Дуа зображена в чорному бікіні із золотими деталями, вона сидить на тлі басейну, її волосся заколоте шпилькою ззаду, а у вухах — золоті сережки-висячки.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie