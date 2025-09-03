У бікіні на яхті: Кейт Гадсон показала, як провела останні літні дні

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

На знімках Кейт заскочена зі своєю родиною та друзями. Під дописом вона залишила підпис: «Тривале солодке літо».

На одній з фотографій Гадсон іде до камери, встановленій на землі, демонструючи свій підтягнутий прес у синьому бікіні, смугастих синіх штанях і білих кросівках, а в руці тримає об’ємну плетену сумку.

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

На іншому фото вона позує в білому бікіні на човні з друзями. Образ у купальнику вона доповнила білою трикотажною накидкою з торочкою на рукавах, сонцезахисними окулярами та шарфом на голові.

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Також Кейт заскочили задом до камери, коли вона, стоячи в бікіні на яхті, дивилася вдалечінь на океан, а вітер куйовдив її біляве волосся.

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Шанувальники в коментарях засипали Гадсон словами про те, що в неї чудова фігура і вона має розкішний вигляд.

Кейт Гадсон із друзями / © Instagram Кейт Хадсон

У дописі Гадсон також виклала фотографії їжі та заходів із сім’єю і друзями, включно з сином Райдером і донькою Рані.