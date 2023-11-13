У бікіні на надувному кавуні: Ізабель Гулар блиснула підтягнутою фігурою в басейні

Бразильянка перебуває на відпочинку та постить яскраві фото.
39-річна супермодель та колишній "янгол" Victoria's Secret Ізабель Гулар часто літає по світу по роботі, а вільний час любить проводити на пляжі або біля басейну та публікувати фото у купальниках.
Так, цього разу модель одяглася в чорне бікіні та кепку-козирок і поплавала у басейні на надувному кавуні. Фото зірка ніяк не підписала, відзначивши лише температуру повітря – 38 градусів.
Засмагла фігура Ізабель має розкішний вигляд – не дарма вона багато часу приділяє тренуванням спортом та любить заняття йогою.
Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар зі своїм коханим Кевіном Траппом відпочивала в Греції і хизувалася ідеальними сідницями.
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