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У бікіні на надувному кавуні: Ізабель Гулар блиснула підтягнутою фігурою в басейні

Автор
Юлія Кудринська
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У бікіні на надувному кавуні: Ізабель Гулар блиснула підтягнутою фігурою в басейні

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

Бразильянка перебуває на відпочинку та постить яскраві фото.

39-річна супермодель та колишній "янгол" Victoria's Secret Ізабель Гулар часто літає по світу по роботі, а вільний час любить проводити на пляжі або біля басейну та публікувати фото у купальниках.

Так, цього разу модель одяглася в чорне бікіні та кепку-козирок і поплавала у басейні на надувному кавуні. Фото зірка ніяк не підписала, відзначивши лише температуру повітря – 38 градусів.

Ізабель Гулар блиснула підтягнутою фігурою / © Instagram Ізабель Гулар
Ізабель Гулар блиснула підтягнутою фігурою / Фото: Instagram Ізабель Гулар

Засмагла фігура Ізабель має розкішний вигляд – не дарма вона багато часу приділяє тренуванням спортом та любить заняття йогою.

Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар зі своїм коханим Кевіном Траппом відпочивала в Греції і хизувалася ідеальними сідницями.

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Дата публікації
Перегляди
293
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