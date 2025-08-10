- Дата публікації
У бікіні на пляжі: Кендіс Свейнпоул поділилася кадрами з відпочинку на морі
Південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул поділилася серією пляжних фотографій.
Супермодель, відома як один із «ангелів» Victoria’s Secret поділилася у своєму блогу в Instagram кадрами, які зробила на морі.
На фото Кендіс позує у білому бікіні, зеленій максіспідниці на гумці, її волосся розпущене, а на шиї була прикраса.
«Вода завжди змінює мій ритм», — підписала добірку опублікованих світлин Кендіс.
На іншому фото Свейнпоул позувала в цьому ж бікіні вже на пляжі, стоячи в піску і на тлі моря. Кадри вийшли просто неймовірні.