У бікіні на пляжі: Кендіс Свейнпоул поділилася кадрами з відпочинку на морі

Південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул поділилася серією пляжних фотографій.

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Супермодель, відома як один із «ангелів» Victoria’s Secret поділилася у своєму блогу в Instagram кадрами, які зробила на морі.

На фото Кендіс позує у білому бікіні, зеленій максіспідниці на гумці, її волосся розпущене, а на шиї була прикраса.

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

«Вода завжди змінює мій ритм», — підписала добірку опублікованих світлин Кендіс.

На іншому фото Свейнпоул позувала в цьому ж бікіні вже на пляжі, стоячи в піску і на тлі моря. Кадри вийшли просто неймовірні.

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

Кендіс Свейнпоул

