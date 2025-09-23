ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
1 хв

У бікіні на пляжі: трансгендерна модель Валентина Сампайо похизувалася стрункою фігурою

Дівчина показала в Мережі фото з відпочинку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Валентина Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

28-річна бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо поділилася в Instagram серією фото з відпочинку. Вона позувала на пляжі якогось курорту.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Модель зображена в шоколадному бікіні і прозорій спідниці в тон. Її пляжний образ доповнюють маленька в’язана сумка і сонцезахисні окуляри. «Остання золота година літа», — написала Сампайо під фото.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Зазначимо, Валентина Сампайо стала першою відкритою трансгендерною моделлю, яка 2017 року з’явилася на обкладинці Vogue Paris і яку запросили долучитися до кампанії Victoria’s Secret (для лінії Pink) 2019 року. Валентина каже, що її досягнення не просто особисті — вони важливі для трансгендерної спільноти в Бразилії та в усьому світі. Вона підкреслює, що в її рідній країні існує величезна проблема насильства проти трансгендерів, а її публічність дає змогу привертати увагу до таких тем. Її історія надихає багатьох, хто відчуває, що «не вписується» в її життя

«Ми всі фізично унікальні, але нас об’єднує спільне бажання — бути прийнятими і коханими такими, якими ми є», — заявила якось в інтерв’ю Валентина.

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Раніше, нагадаємо, трансгендерна актриса в аутфіті від Saint Laurent вийшла на червону доріжку кінофестивалю.

Валентина Сампайо в каталозі Victoria's Secret (6 фото)

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

Дата публікації
Кількість переглядів
306
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie