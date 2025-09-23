У бікіні на пляжі: трансгендерна модель Валентина Сампайо похизувалася стрункою фігурою

Валентина Сампайо / © Instagram Валентини Сампайо

28-річна бразильська трансгендерна модель Валентина Сампайо поділилася в Instagram серією фото з відпочинку. Вона позувала на пляжі якогось курорту.

Модель зображена в шоколадному бікіні і прозорій спідниці в тон. Її пляжний образ доповнюють маленька в’язана сумка і сонцезахисні окуляри. «Остання золота година літа», — написала Сампайо під фото.

Зазначимо, Валентина Сампайо стала першою відкритою трансгендерною моделлю, яка 2017 року з’явилася на обкладинці Vogue Paris і яку запросили долучитися до кампанії Victoria’s Secret (для лінії Pink) 2019 року. Валентина каже, що її досягнення не просто особисті — вони важливі для трансгендерної спільноти в Бразилії та в усьому світі. Вона підкреслює, що в її рідній країні існує величезна проблема насильства проти трансгендерів, а її публічність дає змогу привертати увагу до таких тем. Її історія надихає багатьох, хто відчуває, що «не вписується» в її життя

«Ми всі фізично унікальні, але нас об’єднує спільне бажання — бути прийнятими і коханими такими, якими ми є», — заявила якось в інтерв’ю Валентина.

