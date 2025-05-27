Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

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42-річна індійська акторка, модель та «Міс світу — 2000» — Пріянка Чопра — прилетіла на Сицилію як амбассадор бренду Bulgari, який проводив на острові презентацію своєї нової колекції ювелірних прикрас. На ній зірка з’явилася в молочній сукні-бюст’є з мереживом, яку доповнила кольє з великим різнокольоровим камінням.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Однак, крім роботи, Пріянка встигла трохи відпочити і побачити головні пам’ятки острова.

Чопра показала у своєму Instagram фото з пляжу, на яких вона позувала у бікіні та великих сонцезахисних окулярах.

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Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

На прогулянку містом Таорміна — курортом на східному узбережжі Сицилії — вона одягла білий лляний костюм, що складався з сорочки та штанів, який доповнила солом’яним капелюхом від Louis Vuitton та окулярами.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

На одному з фото акторка позувала з краєвидом на вулкан Етна.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Раніше, нагадаємо, Пріянка Чопра виблискувала перед камерами в елегантному вбранні.

Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Associated Press