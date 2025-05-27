- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 770
- Час на прочитання
- 1 хв
У бікіні на пляжі, у лляному костюмі — на прогулянці: Пріянка Чопра відпочила на Сицилії
Цікавими фото з відпочинку акторка та модель поділилася у Мережі.
42-річна індійська акторка, модель та «Міс світу — 2000» — Пріянка Чопра — прилетіла на Сицилію як амбассадор бренду Bulgari, який проводив на острові презентацію своєї нової колекції ювелірних прикрас. На ній зірка з’явилася в молочній сукні-бюст’є з мереживом, яку доповнила кольє з великим різнокольоровим камінням.
Однак, крім роботи, Пріянка встигла трохи відпочити і побачити головні пам’ятки острова.
Чопра показала у своєму Instagram фото з пляжу, на яких вона позувала у бікіні та великих сонцезахисних окулярах.
На прогулянку містом Таорміна — курортом на східному узбережжі Сицилії — вона одягла білий лляний костюм, що складався з сорочки та штанів, який доповнила солом’яним капелюхом від Louis Vuitton та окулярами.
На одному з фото акторка позувала з краєвидом на вулкан Етна.
Раніше, нагадаємо, Пріянка Чопра виблискувала перед камерами в елегантному вбранні.