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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
770
Час на прочитання
1 хв

У бікіні на пляжі, у лляному костюмі — на прогулянці: Пріянка Чопра відпочила на Сицилії

Цікавими фото з відпочинку акторка та модель поділилася у Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Пріянка Чопра

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

42-річна індійська акторка, модель та «Міс світу — 2000» — Пріянка Чопра — прилетіла на Сицилію як амбассадор бренду Bulgari, який проводив на острові презентацію своєї нової колекції ювелірних прикрас. На ній зірка з’явилася в молочній сукні-бюст’є з мереживом, яку доповнила кольє з великим різнокольоровим камінням.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Однак, крім роботи, Пріянка встигла трохи відпочити і побачити головні пам’ятки острова.

Чопра показала у своєму Instagram фото з пляжу, на яких вона позувала у бікіні та великих сонцезахисних окулярах.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

На прогулянку містом Таорміна — курортом на східному узбережжі Сицилії — вона одягла білий лляний костюм, що складався з сорочки та штанів, який доповнила солом’яним капелюхом від Louis Vuitton та окулярами.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

На одному з фото акторка позувала з краєвидом на вулкан Етна.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Раніше, нагадаємо, Пріянка Чопра виблискувала перед камерами в елегантному вбранні.

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
770
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