У бікіні на пляжі: Бар Рафаелі показала, як відпочивала на Кіпрі

Ізраїльська модель Бар Рафаелі на відпочинок не полетіла, а ностальгує за своєю липневою відпусткою на Кіпрі.
36-річна знаменитість поділилася з підписниками кількома фото з літнього відпочинку, за яким явно ностальгує.
На фото, якими мама трьох дітей поділилася в Instagram Stories, вона зображена в бікіні з різних ракурсів, зокрема знімки були зроблені під час купання в морі.
Бар також показала фото великим планом, де природно заскочена без макіяжу на обличчі. Раніше Рафаелі показувала інші сторіз, які теж були зроблені під час цієї літньої відпустки.
У Тель-Авіві, де живе модель, зараз в середньому 15 градусів, і це, звичайно, зовсім не тепла погода. Мабуть, Бар дуже не вистачає сонця і, як мамі трьох дітей, ще й трохи відпочинку.
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