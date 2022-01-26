У бікіні на пляжі: Бар Рафаелі показала, як відпочивала на Кіпрі

У бікіні на пляжі: Бар Рафаелі показала, як відпочивала на Кіпрі

Ізраїльська модель Бар Рафаелі на відпочинок не полетіла, а ностальгує за своєю липневою відпусткою на Кіпрі.

36-річна знаменитість поділилася з підписниками кількома фото з літнього відпочинку, за яким явно ностальгує.

На фото, якими мама трьох дітей поділилася в Instagram Stories, вона зображена в бікіні з різних ракурсів, зокрема знімки були зроблені під час купання в морі.

Бар Рафаелі / Інстаграм Бар Рафаелі

Бар також показала фото великим планом, де природно заскочена без макіяжу на обличчі. Раніше Рафаелі показувала інші сторіз, які теж були зроблені під час цієї літньої відпустки.

Бар Рафаелі / Інстаграм Бар Рафаелі

У Тель-Авіві, де живе модель, зараз в середньому 15 градусів, і це, звичайно, зовсім не тепла погода. Мабуть, Бар дуже не вистачає сонця і, як мамі трьох дітей, ще й трохи відпочинку.

Бар Рафаелі / Інстаграм Бар Рафаелі

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