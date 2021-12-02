У бікіні на пляжі: Бехаті Прінслу відпочиває в Маямі

33-річна намібійська модель Бехаті Прінслу рідко потрапляє під приціл камер папараці.

Але вчора, 1 грудня, модель із друзями заскочили на одному з пляжів у Маямі. Маму двох дочок, чиї знімки публіка все ще не бачила, зазнімкували, коли вона виходила з води. На Бехаті був темний купальник і окуляри від сонця, а також ланцюжок із хрестиком на грудях, кілька сережок у вухах та браслет на зап'ясті.

Бехаті Прінслу / Getty Images

На іншому знімку зірка зображена на шляху з пляжу, на ній білий кроптоп, сині прозорі штани та чорні ляпанці. В руках у дівчини помаранчева сумка на короткій ручці, а на плечі тканинна сумка-шопер. Прінслу в бейсболці, сонцезахисних окулярах та з коктейлем у руках. І зовсім не звертає уваги на папараці.

Бехаті Прінслу / Getty Images

Читайте також: