У бікіні на пляжі: модель спустила шорти і показала пишну п'яту точку

Грейсі Бон обожнює вихвалятися своїми великими сідницями.
Пишнотіла модель із Панами – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram серію знімків із пляжу.
Дівчина влаштувала імпровізований фотосет на пляжі, зайшовши по коліна у море.
На ній був чорно-зелений купальник із жовтою облямівкою і чорні мінішорти, які вона спустила і продемонструвала на камеру пишні сідниці і целюліт.
"Показую свій целюліт і розтяжки, за які мене так часто критикують, але я все ще ідеальна з моїм красивим обличчям та моїм гігантським серцем, яке може запропонувати лише добрі речі іншим, не шкоди іншим, як багато хто там", – підписала світлини Грейсі.
Нагадаємо, Грейсі Бон похизувалася своєю п'ятою точкою в екстремально короткій червоній спідниці.
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