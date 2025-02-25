У бікіні на пляжі: молода мама Нара Баптіста відпочиває у Бразилії

28-річна австралійська модель бразильського походження – Нара Баптіста – у середині січня 2025-го народила свою першу дитину, її батьком став 57-річний актор Венсан Кассель. У своєму Instagram вона опублікувала серію пляжних фото, зроблених у бразильському штаті Баія, на узбережжі Атлантичного океану.

instagram.com/narahbaptista

З ким відпочиває, модель не повідомила. Як і те, де і з ким перебуває її півторамісячний син Каетано.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Нара позувала на фото в різних бікіні – строкатому із принтом у вигляді дрібних квітів та у в'язаному, а також у блакитній довгій сукні.

instagram.com/narahbaptista

З огляду на фото, Баптіста вже набула своєї допологової форми і почувається чудово.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні 24-го пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюст'є та босоніжках на підборах від Prada.

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