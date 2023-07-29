У бікіні на тлі моря: Алессандра Амбросіо позувала на пляжі

Алессандра Амбросіо знову поділилася серією фотографій у своєму блогу в Instagram і показала, як проводить час у відпустці.

На одному з фото ексангел Victoria's Secret позує в бікіні, демонструючи свою розкішну фігуру. Квітчастий бікіні сидить на ній чудово. Пляжний образ зірка доповнила кількома прикрасами на шиї, ланцюжком під грудьми, сонцезахисними окулярами та браслетами на обох зап'ястях.

Алессандра поділилася фотографією красивого заходу сонця і написала:

"З ранку до заходу сонця на пляжі".

(гортайте фото праворуч)

Амбросіо якось говорила, що не уявляє свого життя без пляжного відпочинку. Більшу частину літа бразилійка зазвичай завжди проводить у таких місцях, де є пісок та вода.

Ну, а ввечері у неї починається світське життя. Саме час дістати з валізи якусь сексуальну сукню і вирушити танцювати на дискотеку, що і робить Алессандра.

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