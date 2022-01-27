У бікіні на тлі засніжених гір та ялин: Ромі Стридж показала барвисті фото з відпустки

У бікіні на тлі засніжених гір та ялин: Ромі Стридж показала барвисті фото з відпустки

Екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Ромі Стридж насолоджується відпочинком у Швейцарії.

Нідерданська модель відпочиває разом зі своїм коханим Лоренсом ван Ліувеном. Свою однорічну дочку Мінт вони залишили вдома і вирушили в романтичну подорож лише вдвох.

Ромі показала в Instagram неймовірної краси краєвиди. Показала, як позувала в купальнику в купелі, стоячи на тлі засніжених гір та ялинок. А у підписі написала: "Ще один день у Швейцарії ❄️".

Ромі Стридж / Instagram Ромі Стридж

Саме в цій поїздці Лоренс вирішив зробити Ромі сюрприз і запропонував їй вийти за нього заміж, подарувавши розкішну каблучку із діамантом круглого огранювання. У підписі Стридж написала, що відповіла своєму коханому "так" і тепер вони розпочинають підготовку до весілля.

Ромі Стридж та Лоренс ван Ліувен / Instagram Ромі Стридж

Ромі Стридж / Instagram Ромі Стридж

На відпочинок пара вирушила не просто так. А щоб відсвяткувати 12-ті роковини своїх стосунків. І Лоренс зробив усе можливе, щоби цей день їм запам'ятався ще більше.

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