У бікіні на відпочинку: "Міс Аргентина" блиснула сідницями

Відома аргентинка поділилася серією фотографій, зроблених на відпочинку.
31-річна аргентинська модель, "Міс Аргентина – 2014" – Валентина Феррер – опублікувала у своєму Instagram архівні знімки, зроблені у відпустці. У коментарі до фото вона написала, що фізично зараз перебуває у Нью-Йорку, а думками – на літньому відпочинку.
Дівчина позувала у бордовому бікіні зі стрінгами, які ефектно підкреслили її сідниці.
Свій пляжний образ вона доповнила капелюхом.
Зазначимо, Валентина – одна з найвідоміших аргентинських моделей на міжнародній арені. Також вона відома як телеведуча та учасниця різних благодійних проектів. Аргентинка пробувала себе і в акторській сфері – виконала одну із ролей у серіалі "Бетті в Нью-Йорку".
Раніше, нагадаємо, Валентина Феррер блиснула підкачаним пресом у святковій промокампанії Victoria's Secret.
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