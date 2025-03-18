У бікіні на відпочинку: "Міс Аргентина" блиснула сідницями

31-річна аргентинська модель, "Міс Аргентина – 2014" – Валентина Феррер – опублікувала у своєму Instagram архівні знімки, зроблені у відпустці. У коментарі до фото вона написала, що фізично зараз перебуває у Нью-Йорку, а думками – на літньому відпочинку.

instagram.com/valentinaferrer

Дівчина позувала у бордовому бікіні зі стрінгами, які ефектно підкреслили її сідниці.

instagram.com/valentinaferrer

Свій пляжний образ вона доповнила капелюхом.

instagram.com/valentinaferrer

instagram.com/valentinaferrer

Зазначимо, Валентина – одна з найвідоміших аргентинських моделей на міжнародній арені. Також вона відома як телеведуча та учасниця різних благодійних проектів. Аргентинка пробувала себе і в акторській сфері – виконала одну із ролей у серіалі "Бетті в Нью-Йорку".

Раніше, нагадаємо, Валентина Феррер блиснула підкачаним пресом у святковій промокампанії Victoria's Secret.

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