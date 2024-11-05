У бікіні на відпочинку: вагітна дівчина Венсана Касселя засвітила підрослий живіт

Австралійська модель бразильського походження – Нара Баптіста – нещодавно відзначила своє 28-річчя і, мабуть, із цього приводу вирушила у відпустку. Зараз вона перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батьком якої є її бойфренд – 57-річний актор Венсан Кассель, з яким вони вже відзначили першу річницю стосунків.

instagram.com/narahbaptista/

Дівчина не приховує своє цікаве становище, а навпаки, часто демонструє зміни своєї фігури в Instagram.

Так, вона опублікувала знімок, зроблений із трохи дивного ракурсу – модель у бікіні стоїть на причалі та фотографує свій живіт зверху. Так він має досить великий вигляд.

instagram.com/narahbaptista

З ким відпочиває, Нара не розповіла. Можливо, компанію їй складає і коханий Кассель.

Нагадаємо, раніше Нара Баптіста поділилася відвертою фотографією – вона позувала оголеною у ліжку.

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