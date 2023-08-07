У бікіні на відпочинку: Єва Лонгорія продемонструвала струнку фігуру і пікантне декольте

48-річна акторка у купальнику позасмагала на пляжі.
Єва Лонгорія показала фоловерам в Instagram Stories, як триває її відпочинок в Іспанії.
Акторка приймала сонячні ванни на пляжі, де зняла себе на відео і показала підписникам.
На акторці був стильний чорний купальник, який чудово підкреслив її струнку фігуру. Лонгорія також продемонструвала пікантне декольте.
Свій пляжний лук Єва доповнила чорною бейсболкою із написом Tequila, чорними сонцезахисними окулярами і сережками-кільцями.
Ще зірка показала фото з подругами, які також були у чорних купальниках.
Нагадаємо, Єва Лонгорія на галавечорі Global Gift Gala в Іспанії продемонструвала ефектний образ у чорній довгій обтислій сукні в рубчик від Bally.
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