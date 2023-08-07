У бікіні на відпочинку: Єва Лонгорія продемонструвала струнку фігуру і пікантне декольте

48-річна акторка у купальнику позасмагала на пляжі.

Єва Лонгорія показала фоловерам в Instagram Stories, як триває її відпочинок в Іспанії.

Акторка приймала сонячні ванни на пляжі, де зняла себе на відео і показала підписникам.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

На акторці був стильний чорний купальник, який чудово підкреслив її струнку фігуру. Лонгорія також продемонструвала пікантне декольте.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Свій пляжний лук Єва доповнила чорною бейсболкою із написом Tequila, чорними сонцезахисними окулярами і сережками-кільцями.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Ще зірка показала фото з подругами, які також були у чорних купальниках.

Єва Лонгорія з подругами / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Нагадаємо, Єва Лонгорія на галавечорі Global Gift Gala в Іспанії продемонструвала ефектний образ у чорній довгій обтислій сукні в рубчик від Bally.

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