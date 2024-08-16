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У бікіні на яхті: 57-річна Сальма Гаєк блиснула пишним бюстом

У бікіні на яхті: 57-річна Сальма Гаєк блиснула пишним бюстом

Фото: Instagram Сальми Гаєк

Акторка показала фото із відпочинку.

57-річна акторка, режисерка та продюсерка – Сальма Гаєк – порадувала своїх фоловерів у Instagram фотографіями у бікіні. Вона показала знімки, зроблені під час морської прогулянки на яхті.

© Instagram Сальми Гаєк
Фото: Instagram Сальми Гаєк

Сальма позує в променях заходу сонця. На ній купальник кольору фуксії, що ефектно підкреслює її пишні груди, і парео на стегнах.

© Instagram Сальми Гаєк
Фото: Instagram Сальми Гаєк
© Instagram Сальми Гаєк
Фото: Instagram Сальми Гаєк

Також вона показала свою літній відпускний лук, що складається з білого топа, картатої сукні-сорочки, капелюха та сумки-шопера Gucci.

© Instagram Сальми Гаєк
Фото: Instagram Сальми Гаєк

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк брала участь в естафеті олімпійського вогню. Вона стала однією з небагатьох знаменитостей, кому випала честь взяти участь у заході напередодні Олімпіади — пронесла смолоскип у руках від передмістя Івелін до Версальського палацу.

Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / Фото: Associated Press
Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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