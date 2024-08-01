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У бікіні на яхті: італійська топмодель Б'янка Балті блиснула ідеальною фігурою

У бікіні на яхті: італійська топмодель Б'янка Балті блиснула ідеальною фігурою

Фото: Instagram Б'янки Балті

Зірка показала, як відпочивала на яхті.

40-річна італійська топмодель Б'янка Балті опублікувала в Instagram серію знімків зі своєї відпустки, яку вона проводить на батьківщині, в Італії.

© Instagram Б'янки Балті
Фото: Instagram Б'янки Балті

Зірка позувала у шоколадному бікіні на борту яхти. Очі модель сховала за сонцезахисними окулярами.

© Instagram Б'янки Балті
Фото: Instagram Б'янки Балті

"Останні кілька днів у раю", — підписала знімки Б'янка. Фігура моделі та мами двох дітей – Б'янка виховує двох доньок 17 та 9 років – має приголомшливий вигляд.

Нагадаємо, раніше Б'янка Балті в компанії інших відомих моделей сяяла на вечірці Dolce & Gabbana на честь 40-річчя бренду та запуску виставки робіт модельєрів Доменіко Дольче та Стефано Габбана. Вона одягла вбрання білого кольору — сукню-жакет у поєднанні з мереживною білизною та капроновими колготками. Також супермодель нафарбувала губи яскравою помадою.

Б'янка Балті / © Getty Images
Б'янка Балті / Фото: Getty Images

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