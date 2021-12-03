У бікіні на яхті: Кендіс Свейнпоул блиснула ідеальною фігурою

33-річна південноафриканська модель ніколи не соромиться з'являтися перед камерою фотографів у купальниках і навіть без них.

Кендіс Свейнпоул позувала в білому купальнику з чорною облямівкою на яхті. Фото опублікувала у блогу, а у підписі зазначила, що у них офіційно вийшла нова колекція, подякувавши за співпрацю сервісу та їхнім партнерам @routeapp, який пропонує їхнім клієнтам хороші послуги.

Ймовірно, Кендіс мала на увазі колекцію для бренду купальників Tropic of C. Адже на офіційній сторінці бренду в Instagram також є знімки з нової колекції, яку, звичайно, рекламує Кендіс Свейнпоул.

У підпису до деяких кадрів модель пише: "Класичні силуети, що кидають виклик умовностям, зроблені з екологічно чистих тканин, які продовжують життєвий цикл нашої останньої колекції", — закликаючи підписників купувати новинки, адже незабаром новорічні свята і час себе потішити.

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