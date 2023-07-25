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У бікіні на яхті: Нікола Пельтц показала, як відпочиває з Брукліном Бекхемом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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238
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У бікіні на яхті: Нікола Пельтц показала, як відпочиває з Брукліном Бекхемом

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Instagram Ніколи Пельтц

28-річна американська акторка та дружина Брукліна Бекхема поділилася в Мережі знімками з відпочинку.

Дівчина продемонструвала фоловерам в Instagarm, як насолоджується літом в компанії свого чоловіка Брукліна, відпочиваючи на розкішній яхті. На одному з фото Нікола позує поряд із коханим чоловіком. Вона одягнена в білий кроптоп та широкі спортивні штани на резинці. Її каштанове волосся розпущене і злегка кучеряве, у вухах сережки-кільця, а на руках по кілька золотих браслетів.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц
Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Instagram Ніколи Пельтц

На іншому фото Нікола Пельтц зазнімкована сидячи на сходах яхти одягнена в чорний бікіні та мініспідницю в квітковий принт. Вона в панамі та сонцезахисних окулярах, а взута у білі ляпанці на високій платформі. Образ Пельтц доповнюють ті самі аксесуари, а поруч стоїть чорна невелика сумка. Де пара проводить літню відпустку, дівчина не повідомила.

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц
Нікола Пельтц / Фото: Instagram Ніколи Пельтц

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Дата публікації
Перегляди
238
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