У бікіні на яхті: Нікола Пельтц показала, як відпочиває з Брукліном Бекхемом

28-річна американська акторка та дружина Брукліна Бекхема поділилася в Мережі знімками з відпочинку.
Дівчина продемонструвала фоловерам в Instagarm, як насолоджується літом в компанії свого чоловіка Брукліна, відпочиваючи на розкішній яхті. На одному з фото Нікола позує поряд із коханим чоловіком. Вона одягнена в білий кроптоп та широкі спортивні штани на резинці. Її каштанове волосся розпущене і злегка кучеряве, у вухах сережки-кільця, а на руках по кілька золотих браслетів.
На іншому фото Нікола Пельтц зазнімкована сидячи на сходах яхти одягнена в чорний бікіні та мініспідницю в квітковий принт. Вона в панамі та сонцезахисних окулярах, а взута у білі ляпанці на високій платформі. Образ Пельтц доповнюють ті самі аксесуари, а поруч стоїть чорна невелика сумка. Де пара проводить літню відпустку, дівчина не повідомила.
Читайте також:
- Дружина Мессі практично затьмарила Вікторію Бекхем на вечірці на честь футболіста
- Зводив дружину на побачення: Брукліна Бекхема та Ніколу Пельтц сфотографували у Лос-Анджелесі
- Ішли за руку і усміхалися папараці: Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем у Парижі