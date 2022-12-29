У бікіні не за розміром: Ріта Ора поділилася знімками з відпустки

32-річна артистка зустріла Різдво в Лондоні із сім'єю та близькими людьми, а після цього полетіла на екзотичний острів трохи відпочити.

(гортайте фото праворуч)

В Instagram Ріта вже запостила кілька пляжних знімків та показала, який вигляд має її фігура у блакитному мікробікіні та парео. Пляжний образ зірка доповнила безліччю широких золотих браслетів на зап'ястях, прикрасами на шиї, великими сонцезахисними окулярами та хусткою на голові.

Бікіні був трохи дрібнуватий і груди Ріти ледь не вивалювалися з ліфа.

Ріта Ора також запостила фотографії зі святкування Різдва вдома та показувала свій зимовий лук, а також стіл та різні закуски на ньому, які гості скуштували того вечора.

(гортайте фото праворуч)

Читайте також: