У бікіні під пальмою: модель Жизель Олівейра похизувалася підтягнутими сідницями

30-річна модель Жизель Олівейра влаштувала собі відпустку на батьківщині у Бразилії. Фотографіями з пляжу вона вже поділилася у Instagram.

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Дівчина позувала під пальмою на тлі океану. На ній біло-рожеве бікіні та різнокольорова в'язана панама. Пляжний образ бразилійки доповнюють сонцезахисні окуляри та прикраса з черепашкою на талії.

Не спромоглася Жизель не зробити крупний план своїх підтягнутих сідниць.

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Нагадаємо, раніше бразильська модель Жизель Олівейра з'явилася на відпочинку в горах. Вона одягла вініловий чорний плащ, лосини та черевики на шнурках, а завершила образ довгим теплим шарфом ніжно-блакитного кольору, рукавичками та сумкою від Hermès.

Жизель Олівейра / Фото: Getty Images

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