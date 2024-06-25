У бікіні під парасолькою: 59-річна Павліна Порізкова позувала на пляжі

Модель вирушила на відпочинок із сім'єю.
59-річна чеська модель, актриса та письменниця Павліна Порізкова показала фото, зроблені у відпустці. Куди вирушила, зірка не повідомила. Однак, судячи з фото, компанію на відпочинку їй складають чоловік та батьки.
На фото з чоловіком Павліна позувала у гарній чорній сукні з високим розрізом та у чорних босоніжках на високих підборах.
Шанувальники моделі були здивовані зовнішнім моложавим виглядом її батьків, веди їм, зважаючи на все, повинно бути не менше 80 років.
А найбільше привернуло увагу фото, на якому Порізкова позує в помаранчевому бікіні на пляжі.
Нагадаємо, Павліна Порізкова знялася для відомого глянцю. Цього року Sports Illustrated святкує 60-річчя та проводить фотосети, в яких беруть участь усі топмоделі, що колись з'являлися на його сторінках. Однією з них стала чеська модель. Вона позувала в пишній пудровій фатиновій сукні з дуже глибоким декольте.
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