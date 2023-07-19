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У бікіні позуючи на траві: Бар Рафаелі поділилася пікантним знімком

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
53
Час на прочитання
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У бікіні позуючи на траві: Бар Рафаелі поділилася пікантним знімком

Бар Рафаелі / Фото: Інстаграм Бар Рафаелі

Ізраїльська модель Бар Рафаелі любить пляжний відпочинок.

Знаменита модель та мама трьох дітей часто публікує на своїй сторінці в Instagram фото, на яких зображена у купальниках. Цього разу 38-річна Рафаелі похизувалася ідеальною фігурою у бікіні трав'яного кольору.

Модель сидить на траві, її волосся розпущене, на обличчі немає макіяжу, але є легка усмішка.

Також Бар показала, які вправи робить для того, щоб мати такі підтягнуті сідниці та ідеальне тіло. До спортзалу модель ходить як на роботу, не пропускаючи тренувань. А результат не змушує на себе довго чекати.

Нагадаємо, модель Гайді Клум днями показувала фото із пляжного відпочинку на Сардинії, де вона перебуває разом зі своїм молодим чоловіком.

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Дата публікації
Перегляди
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