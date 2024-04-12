У бікіні, розшитому стразами: Джорджина Родрігес відпочила на пляжі з коханим

Дівчина опублікувала фотографії зі побачення з бойфрендом.

Багатодітні батьки – 30-річна модель та інфлуенсер Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду – влаштували собі побачення на пляжі, а знімками поділилися у Instagram.

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Джорджина позувала на шезлонгу в бікіні, розшитому червоними стразами, та окулярах Gucci. На її голові були заплетені кіски, а на руках був її улюблений "хижий" манікюр.

"Два дні на двох", — свідчить підпис під фото.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес показала, як її діти займаються у спортзалі.

Діти Джорджини Родрігес та Кріштіану Роналду у спортзалі / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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