У бікіні шоколадного відтінку і сандалях Louis Vuitton: американська діджейка блиснула пласким животом на пляжі

Американська діджейка, модель і колишня дівчина Джастіна Бібера – 31-річна Шантель Джеффріс – продовжує насолоджуватися відпочинком на пляжі в Маямі.

Папараці зазнімкували Шантель, як вона після сонячних ван зібралася додому. Одягнена модель була у бікіні шоколадного кольору. На стегнах вона зав'язала парео з бежево-коричневим принтом.

Свій пляжний лук Джеффріс доповнила сандалями від бренду Louis Vuitton, сонцезахисними окулярами і місткою солом'яною сумкою зі шкіряними чорними ручками. У вухах у неї були золоті сережки, а на шиї – кулон на ланцюжку.

Шантель Джеффріс / Фото: Getty Images

Модель блиснула пласким животом і сексуальним декольте.

Нагадаємо, минулого разу Шантель Джеффріс засмагала у крихітному смугастому бікіні на зав'язках.

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