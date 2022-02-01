У бікіні та чоботях: Ельза Госк позувала на тлі пальми та фонтана

У бікіні та чоботях: Ельза Госк позувала на тлі пальми та фонтана

Шведська модель Ельза Госк показала підписникам кілька фотографій у купальнику.

33-річна манекенниця запостила кілька знімків з відпочинку в Палм-Спрінгс, у Каліфорнії. Ельза постала перед камерою у бікіні та невисоких чоботях, позуючи на тлі фонтана.

А також поділилася фото, де зазнімкована з маленькою донькою Тууліккі, якій 11 лютого виповниться рік.

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"Мінівідпустка", — написала Ельза у підписі до фотографій, де тримає малечу на руках. Госк одягнена у мініатюрну сукню кавового кольору з білим окантуванням та шнурівкою на декольте. А маленька Туулікі - в плюшеву кофту та шорти.

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В Instagram моделі багато фотографій з дочкою, Ельза часто бере її з собою у відрядження та різні поїздки.

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