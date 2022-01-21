У бікіні та хутряних чоботях: Кендалл Дженнер позувала у снігу

У бікіні та хутряних чоботях: Кендалл Дженнер позувала у снігу

Кендалл Дженнер слідує прикладу знаменитого голландця Віма Гофа відомого, як "Крижана людина" і виходить у сніг в бікіні.

Знімки 26-річна Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а у підписі написала: "Вім Гоф сказав крижані ванни".

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Вім Гоф стверджує, що, крім правильного дихання, для тренування організму необхідно впливати на тіло холодом. Такі процедури допомагають нам стати зібраними та заспокоїтися, перебуваючи у стресі. Гоф сам плаває в крижаному морі, приймає холодний душ, влаштовує собі сеанси штучного "снігопада" і хоче, щоб решта світу почала повторювати за ним.

Мадонна, Гвінет Пелтроу та Леді Гага вже практикують крижані ванни, тепер до них приєдналася і Кендал Дженнер. Тільки ванни у моделі вийшли не крижані, а холодні та снігові. Окрім бікіні на Кендалл одягнені сонцезахисні окуляри та хутряні високі чоботи з осінньої колекції Miu Miu 2021 року. На холоді Дженнер, очевидно, була недовго.

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