У бікіні та капелюсі: топмодель Алессандра Амбросіо показала фото з відпочинку в Мексиці

44-річна бразильська топмодель і ангел Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених у Мексиці, під час її відпочинку на курорті Montage Los Cabos.
Модель позувала в молочному бікіні та капелюсі на березі Каліфорнійської затоки.
Також Алессандра продемонструвала гарні вечірні образи в гірчичній довгій сукні, в костюмі з топом-б’юст’є та довгою спідницею з куліскою спереду, а також пляжний лук в червоній в’язаній сукні.
Компанію на відпочинку їй склав її бойфренд — Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів, стосунки з яким модель не приховує, а навпаки, часто публікує з ним спільні фото та виходить в світ.