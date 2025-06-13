У бікіні та капелюсі: топмодель Алессандра Амбросіо показала фото з відпочинку в Мексиці

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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44-річна бразильська топмодель і ангел Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених у Мексиці, під час її відпочинку на курорті Montage Los Cabos.

Модель позувала в молочному бікіні та капелюсі на березі Каліфорнійської затоки.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Також Алессандра продемонструвала гарні вечірні образи в гірчичній довгій сукні, в костюмі з топом-б’юст’є та довгою спідницею з куліскою спереду, а також пляжний лук в червоній в’язаній сукні.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Компанію на відпочинку їй склав її бойфренд — Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів, стосунки з яким модель не приховує, а навпаки, часто публікує з ним спільні фото та виходить в світ.

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо в купальнику, з коктейлем та в компанії коханого відпочила на пляжі в Каннах.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images © Associated Press © Associated Press