У бікіні та капелюсі: 89-річна Джоан Коллінз із чоловіком насолоджується відпочинком у Сен-Тропе

89-річна акторка Джоан Коллінз вміє справити враження на фоловерів в Instagram. Зірка показала нове фото, на якому зазнімкована в обіймах чоловіка, та ще й у купальнику.

Дама Джоан Коллінз (2015 року Коллінз отримала Орден Британської імперії) постала перед підписниками у блакитному купальнику і бежевому крислатому капелюсі та сонцезахисних окулярах від Valentino, і нафарбувала губи червоною помадою.

На фото Коллінз позує в обіймах свого чоловіка, 57-річного Персі Гібсона. Чоловік зображений з оголеним торсом, він усміхається, дивлячись на свою дружину.

У підписі до посту Джоан написала: "Коли у тіні 100 градусів (близько 38 градусів за Цельсієм), я вдячна за те, що маю басейн".

Шанувальники Джоан в один голос похвалили її за сміливість і написали, що акторка має чудовий вигляд. Джоан насолоджується відпусткою в Сен-Тропе з чоловіком після того, як страждала від защемлення нерва, і зараз почувається набагато краще.

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