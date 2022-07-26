У бікіні та капелюсі: Дженніфер Еністон насолоджується відпусткою

Нині у багатьох зірок починається час відпусток. Дженніфер Еністон теж одна з тих, хто ніжиться на білому піску на пляжі і приймає сонячні ванни. З шанувальниками акторка поділилася знімком в Instagram.

53-річна зірка знайшла час у своєму щільному графіку, щоб трохи відпочити біля океану. Жодних підписів до цього знімку Дженніфер не написала, лише поставила кілька смайлів.

У Дженніфер дуже багато роботи, якось в інтерв'ю Bustle акторка розповіла, що допомагає їй пережити напружені, завантажені дні.

"Мої собаки. Їм ні до чого немає справи, крім тебе, їжі та ігор з м'ячиком. Це безумовна любов", - пояснила вона. Також у топлисті у Еністон медитація, пілатес та зустрічі з друзями. Акторка пояснила, наскільки важливо розставляти пріоритети між роботою та особистим життям.

"Робота важлива, і я люблю свою роботу. Мені так весело, я багато працюю, але потім, коли настає вільний час, я дуже ціную це", — заявила вона. "Я не трудоголік. Я працюю, щоб жити, я не живу, щоб працювати".

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер на зніманнях / Фото: Instagram Дженніфер Еністон

Нагадаємо, у відпустці зараз перебувають і подружжя Бекхемів. Деякі кадри пара публікує в Instagram.

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