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- Шоу-бізнес
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У бікіні у компанії сестер: вагітна модель Олівія Калпо з'явилася на нових фото у Мережі
Американська зірка, незважаючи на своє цікаве становище, продовжує активно працювати.
Нещодавно 32-річна американська модель, переможниця конкурсів "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт-2012" – Олівія Калпо – розповіла у своєму Instagram, що вагітна своєю першою дитиною, і показала фото з животом, що вже округлився. Батько дитини – гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі, за якого модель вийшла заміж влітку 2024 року.
Незважаючи на вагітність, вона знялася в рекламі купальників і пляжного одягу. Компанію на зніманнях їй склали сестри – старша Аврора Калпо та молодша – Софія Калпо.
Олівія позувала у червоному та чорному бікіні, а також у довгій білій сукні.
Також "Міс США-2012" показала і один кадр з бекстейджу - як їй виправляли зачіску та макіяж.
Судячи з фото, вагітність моделі проходить легко і вона почувається чудово.
Зазначимо, що сестри Калпо займаються блогінгом, і всі успішні в медіасфері. Вони дуже близькі і навіть знімалися в реаліті-шоу The Culpo Sisters, в якому показували своє життя, сімейні стосунки та роботу.
Раніше, нагадаємо, Олівія Калпо показала свої "вагітні" луки . Вона віддає перевагу обтислим сукням.