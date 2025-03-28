У бікіні у компанії сестер: вагітна модель Олівія Калпо з'явилася на нових фото у Мережі

Олівія Калпо / © Instagram Олівії Калпо

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Нещодавно 32-річна американська модель, переможниця конкурсів "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт-2012" – Олівія Калпо – розповіла у своєму Instagram, що вагітна своєю першою дитиною, і показала фото з животом, що вже округлився. Батько дитини – гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі, за якого модель вийшла заміж влітку 2024 року.

Незважаючи на вагітність, вона знялася в рекламі купальників і пляжного одягу. Компанію на зніманнях їй склали сестри – старша Аврора Калпо та молодша – Софія Калпо.

© Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Олівія позувала у червоному та чорному бікіні, а також у довгій білій сукні.

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© Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Також "Міс США-2012" показала і один кадр з бекстейджу - як їй виправляли зачіску та макіяж.

© Instagram Олівії Калпо

Судячи з фото, вагітність моделі проходить легко і вона почувається чудово.

Зазначимо, що сестри Калпо займаються блогінгом, і всі успішні в медіасфері. Вони дуже близькі і навіть знімалися в реаліті-шоу The Culpo Sisters, в якому показували своє життя, сімейні стосунки та роботу.

© Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

© Instagram Олівії Калпо

Раніше, нагадаємо, Олівія Калпо показала свої "вагітні" луки . Вона віддає перевагу обтислим сукням.