У бікіні та ковбойському капелюсі: модель Сара Сампайо показала фото з відпочинку

Зазвичай літо всі світові селебриті проводять у відпустках десь у екзотичних місцях та на березі океану, щоб восени повернутися до своїх проектів. Так, 33-річна португальська модель та екс"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – опублікувала у своєму Instagram серію фото з відпочинку десь біля басейну.

Фото: Instagram Сари Сампайо

Вона позувала в чорному бікіні, яке доповнила світлим солом'яним ковбойським капелюхом і сонцезахисними окулярами.

Фото: Instagram Сари Сампайо

Фото: Instagram Сари Сампайо

Фото: Instagram Сари Сампайо

Ми давно не бачили модель на сторінках якихось серйозних глянців, напевно, це пов'язано з тим, що вона зараз зайнята своєю акторською кар'єрою – Сампайо зіграє Єву Тешмахер у новому фільмі про Супермена. Швидше за все, саме для нової ролі моделі довелося провести у кріслі перукаря 11 годин – вона несподівано змінила імідж та стала блондинкою.

Нагадаємо, раніше фото з пляжного відпочинку показувала німецька модель та ведуча Гайді Клум. Вона полетіла до моря в компанії свого чоловіка Тома Каулітца, і вони відзначили 5-ту річницю від дня свого весілля.

Фото: Instagram Гайді Клум

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