У бікіні та мінісукні: Джорджина Родрігес похизувалася знімками з відпочинку з Роналду

29-річна Джорджина Родрігес насолоджується відпочинком зі своїм коханим Кріштіану Роналду та дітьми.
Пара, як зазвичай проводить відпустку на яхті. Вони ніжаться на сонці, катаються на скутерах, плавають у морі, п'ють смачні коктейлі та фотографуються. Дуже багато фотографуються.
"Полюбляємо пляжі", — підписала деякі кадри Родрігес.
Джорджіна опублікувала кілька таких знімків у своєму блогу в Instagram. Знаменитість, у якої двоє дітей від Роналду, похизувалася своєю фігурою та пишними формами.
Дівчина зробила селфі у білому купальнику та з прикрасою з великим рубіном та діамантами на шиї. Також показала п'яту точку у стрингах, її сфотографували, коли вона вилазила із води.
А ще приміряла жовту мінісукню у поєднанні з прозорими гостроносими туфлями-човниками на підборах та чорною сумкою. Довге волосся при цьому модель розпустила, одягла чорні окуляри від сонця, золоті сережки-висячки, годинник і кілька золотих каблучок на пальцях.
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