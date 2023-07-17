У бікіні та мінісукні: Джорджина Родрігес похизувалася знімками з відпочинку з Роналду

Пара, як зазвичай проводить відпустку на яхті. Вони ніжаться на сонці, катаються на скутерах, плавають у морі, п'ють смачні коктейлі та фотографуються. Дуже багато фотографуються.

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

"Полюбляємо пляжі", — підписала деякі кадри Родрігес.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Джорджіна опублікувала кілька таких знімків у своєму блогу в Instagram. Знаменитість, у якої двоє дітей від Роналду, похизувалася своєю фігурою та пишними формами.

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Дівчина зробила селфі у білому купальнику та з прикрасою з великим рубіном та діамантами на шиї. Також показала п'яту точку у стрингах, її сфотографували, коли вона вилазила із води.

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

А ще приміряла жовту мінісукню у поєднанні з прозорими гостроносими туфлями-човниками на підборах та чорною сумкою. Довге волосся при цьому модель розпустила, одягла чорні окуляри від сонця, золоті сережки-висячки, годинник і кілька золотих каблучок на пальцях.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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