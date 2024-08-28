У бікіні та на руках у племінника: Єва Лонгорія показала фото з відпочинку

Акторка проводить останній тиждень літа біля моря.
49-річна акторка, продюсерка та бізнесвумен – Єва Лонгорія – перебуває зараз в Іспанії, в Марбельї, де насолоджується пляжним відпочинком з родиною – 6-річним сином Сантьяго, сестрою та племінником, а фото показує у своєму Instagram.
Єва позує в бікіні з помаранчевим принтом і у чорних сонцезахисних окулярах.
А на одному зі знімків Лонгорію на руки підняв її племінник.
Судячи з фото, сім'я чудово проводить час.
Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія відвідала Демократичний національний з'їзд. Зірка публічно підтримала Камалу Харріс. Вона одягла міді-сукню синього кольору, який символізував кольори партії. Це було вбрання від близької подруги Єви – британської дизайнерки Вікторії Бекхем.
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