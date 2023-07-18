У бікіні та обіймах чоловіка: Гайді Клум показала пікантні кадри з відпочинку на Сардинії

50-річна Гайді Клум насолоджується відпочинком зі своїм молодим чоловіком Томом Каулітцем і не забуває ділитися гарячими кадрами із шанувальниками в Instagram.

Клум показала, як ніжиться під теплим сонцем на Сардинії у компанії 33-річного Тома. Зірка продемонструвала фолловерам, як гуляла узбережжям у рожевому смугастому бікіні та сорочці, знімаючи себе та чоловіка на камеру мобільного.

Також знаменитість показала, як вони обіймаються одне з одним у воді, насолоджуючись теплим днем та морем.

І те, як вона у чорному бікіні приймала на вулиці холодний душ. Вийшло кумедно.

Ще Гайді не забула похвалитися луком у коктейльній білій сукні, що ідеально сидить на її стрункій фігурі. Мабуть, у такому вбранні вона з чоловіком вирушила до ресторану на вечерю.

Словом, приховувати від шанувальників будь-що Гайді Клум не звикла, навпаки, завжди охоче ділиться навіть найінтимнішими кадрами.

Читайте також: