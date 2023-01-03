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У бікіні та обіймах чоловіка: Нікола Пельтц показала, як проводить зимові канікули

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1094
Час на прочитання
1 хв
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У бікіні та обіймах чоловіка: Нікола Пельтц показала, як проводить зимові канікули

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем після святкування Нового року вирушили на відпочинок. Подружжя ніжиться під теплим сонцем, але де відпочиває не розповідають.

Натомість у своєму блогу в Instagram Нікола публікує безліч різних знімків, демонструючи, як насолоджується відпусткою разом із коханим чоловіком Брукліном та друзями. Серед них і співачка та акторка Селена Гомес.

Виявляється, вони з Ніколою чи не найкращі подруги. Принаймні таке складається враження, гортаючи Instagram Пельтц.

Також знаменитість не скупиться і охоче показує шанувальникам кадри, де позує у білому бікіні, танцює на яхті в обіймах коханого чоловіка та обіймається із Селеною Гомес.

(гортайте фото праворуч)

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Дата публікації
Перегляди
1094
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