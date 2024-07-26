У бікіні та панамці: вагітна топмодель Ніна Агдал позувала на скелях

32-річна датська модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо – Ніна Агдал – для своєї літньої відпустки обрала, як і багато інших селебрітів цього року, італійський острів Капрі. Компанію на відпочинку їй склав коханий і батько майбутньої дитини – 29-річний блогер, боксер та рестлер Логан Пол.

Фото: Instagram Ніни Агдал

Модель показала пляжні фото, на яких позувала у купальнику на скелястому березі. Ніна одягла біле бікіні, яке доповнила солом'яною панамкою. Судячи з знімків, її вагітність проходить чудово. Агдал приблизно на 8-му місяці. Вже відомо, що пара чекає на народження доньки.

Фото: Instagram Ніни Агдал

Фото: Instagram Ніни Агдал

Нагадаємо, вже будучи вагітною, Ніна Агдал знялася у фотосесії, присвяченій 60-річчю легендарного журналу Sports Illustrated. На глянцевій обкладинці модель з'явилася в ефектному купальнику.

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