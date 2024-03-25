У бікіні та в обіймах із коханим: Джорджина Родрігес відпочиває на березі Червоного моря

30-річна модель, інфлуенсерка та кохана футболіста Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – разом зі своїм коханим та батьком дітей – футболістом Кріштіану Роналду – вирушили на сімейний відпочинок на курорт у Саудівській Аравії, де зараз постійно мешкає спортсмен.

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Фото з берега Червоного моря дівчина показала у своєму фотоблогу. На знімках Джорджина позує у рожевому бікіні та кепці, а також у зеленому бікіні з розшитим блискітками топом. Цікаво, що навіть під час пляжного відпочинку Родрігес не знімає прикраси з діамантами.

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Джорджина Родрігес на відпочинку в Саудівській Аравії. / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес відвела дітей до Діснейленду. Для такої дитячої екскурсії вона обрала досить гламурний образ — шубу з натурального хутра, напівпрозорий топ та чорні шкіряні мінішорти, а доповнила образ однієї зі своїх численних розкішних сумок – чорної Hermes Birkin та прикрасами з діамантами.

Джорджина Родрігес з дітьми / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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