У бікіні та в обіймах: Наомі Кемпбелл привітала Кейт Мосс із 51-річчям та показала їх спільні фото

Ці дві супермоделі стали іконами модної індустрії та зірками світових фешнподіумів.

16 січня своє 51-річчя святкувала британська супермодель та дизайнерка Кейт Мосс. Привітати колежанку та подругу вирішила інша супермодель – Наомі Кемпбелл. Вона опублікувала у своєму Instagram архівні фото, на яких знята з Кейт у різні періоди своєї кар'єри.

instagram.com/naomi

На одному зі знімків дівчата позували в бікіні та з іграшковими пістолетами.

instagram.com/naomi

На іншому – з'явилися разом на обкладинці Vogue.

instagram.com/naomi

Цікаво, що на більшості фото Кейт та Наомі позують в обіймах – попри непрості характери обох супермоделей, вони, ймовірно, мають теплі стосунки.

instagram.com/naomi

instagram.com/naomi

instagram.com/naomi

"Ще один оберт навколо сонця! З днем народження, Кейт Мосс. Занадто багато спогадів, щоб висловити словами ... люблю тебе дуже сильно!" — написала Кемпбелл під серією знімків.

instagram.com/naomi

Минулого року, нагадаємо, Кейт Мосс святкувала ювілей – 50-річчя. Вона зібрала своїх друзів на святкування у готелі Ritz. Іменинниця сяяла цього вечора в прозорій чорній сукні з мережива, з шовковою накидкою зверху. На вечорі також були присутні її донька Ліла Мосс та подруги-дизайнерки — Стелла Маккартні, Гайдер Акерманн та Шарлотта Тілбері. Вечерю влаштували у ресторані Laurent.

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