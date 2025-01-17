У бікіні та в обіймах: Наомі Кемпбелл привітала Кейт Мосс із 51-річчям та показала їх спільні фото

Ці дві супермоделі стали іконами модної індустрії та зірками світових фешнподіумів.
16 січня своє 51-річчя святкувала британська супермодель та дизайнерка Кейт Мосс. Привітати колежанку та подругу вирішила інша супермодель – Наомі Кемпбелл. Вона опублікувала у своєму Instagram архівні фото, на яких знята з Кейт у різні періоди своєї кар'єри.
На одному зі знімків дівчата позували в бікіні та з іграшковими пістолетами.
На іншому – з'явилися разом на обкладинці Vogue.
Цікаво, що на більшості фото Кейт та Наомі позують в обіймах – попри непрості характери обох супермоделей, вони, ймовірно, мають теплі стосунки.
"Ще один оберт навколо сонця! З днем народження, Кейт Мосс. Занадто багато спогадів, щоб висловити словами ... люблю тебе дуже сильно!" — написала Кемпбелл під серією знімків.
Минулого року, нагадаємо, Кейт Мосс святкувала ювілей – 50-річчя. Вона зібрала своїх друзів на святкування у готелі Ritz. Іменинниця сяяла цього вечора в прозорій чорній сукні з мережива, з шовковою накидкою зверху. На вечорі також були присутні її донька Ліла Мосс та подруги-дизайнерки — Стелла Маккартні, Гайдер Акерманн та Шарлотта Тілбері. Вечерю влаштували у ресторані Laurent.
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