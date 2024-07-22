У бікіні та в обіймах з Роналду: Джорджина Родрігес показала фото з відпочинку на Червоному морі

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду виховують п'ятьох дітей. Всі разом вони вирушили на відпочинок на березі Червоного моря, до фешенебельного готелю, що складається з бунгало. За чутками, спортсмен став одним із інвесторів цього ексклюзивного курорту в Саудівській Аравії.

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Судячи з фото, сім'я чудово проводить там час. Діти купаються в морі та засмагають, Джорджина робить фотографії в бікіні і займається спортом на пляжі, а Кріштіану – розтяжкою в сауні.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану Роналду в сауні / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

На одному зі знімків Родрігес і Роналду позують разом обійнявшись. Дівчина позує в бікіні з бюстгальтером, розшитому стразами, що ефектно підкреслює її пишні форми.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес сходила на футбольний матч і підтримала бойфренда. Це була гра між збірними Франції та Португалії у рамках Євро-2024. Французи обіграли команду Кріштіану Роналду в серії пенальті та вийшли до півфіналу.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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