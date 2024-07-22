У бікіні та в обіймах з Роналду: Джорджина Родрігес показала фото з відпочинку на Червоному морі

Велика родина Роналду-Родрігес вирушила у відпустку до моря.
30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду виховують п'ятьох дітей. Всі разом вони вирушили на відпочинок на березі Червоного моря, до фешенебельного готелю, що складається з бунгало. За чутками, спортсмен став одним із інвесторів цього ексклюзивного курорту в Саудівській Аравії.
Судячи з фото, сім'я чудово проводить там час. Діти купаються в морі та засмагають, Джорджина робить фотографії в бікіні і займається спортом на пляжі, а Кріштіану – розтяжкою в сауні.
На одному зі знімків Родрігес і Роналду позують разом обійнявшись. Дівчина позує в бікіні з бюстгальтером, розшитому стразами, що ефектно підкреслює її пишні форми.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес сходила на футбольний матч і підтримала бойфренда. Це була гра між збірними Франції та Португалії у рамках Євро-2024. Французи обіграли команду Кріштіану Роналду в серії пенальті та вийшли до півфіналу.
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