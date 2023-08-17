У бікіні та в солом'яному капелюсі: Гайді Клум показала нові кадри з відпустки на Капрі

Гайді опублікувала кілька фото та відео та показала, як вони ходили за покупками та обирали з мамою фрукти, а потім їли смачну італійську піцу, запиваючи вином.

"Давайте зробимо так, щоб це тривало вічно", — написала у підписі до кадрів Клум.

Також супермодель показала, як їхала з мамою на багі, запостівши ролик під кумедну пісню.

А ще похизувалася кількома знімками, зробленими на тлі моря. На одному з них Гайді ніжиться на сонці в чорному бікіні та солом'яному капелюсі.

І в цьому ж капелюсі, але вже в іншому купальнику, робить фото, сидячи на скелях на тлі красивого синього моря.

Схоже, що відпустка Гайді та її родини (на деяких фото ми бачили, що з моделлю та її чоловіком відпочивали її дорослі діти) вже підійшла до свого завершення. Насамкінець Клум опублікувала ще один кадр у рожевій мінісукні, написавши: "Дякую Капрі за незабутній час ❤️".

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