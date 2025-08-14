Нара Баптіста

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста зараз проводить відпустку в Італії, звідки вже встигла показати фото в бікіні і топлес. Разом з нею там перебуває 7-місячний син Каетано, якого вона народила від свого бойфренда — 58-річного актора Венсана Касселя.

На нових фото в Instagram дівчина позувала в бікіні та в’язаній мініспідниці з куліскою. Від сонця Нара сховалася під великою хусткою з принтом.

Також модель була зазнімкована в синьому бікіні, в’язаній панамі і з шопером.

7 січня цього року Нара Баптиста стала мамою вперше. Однак уже повернула допологову фізичну форму. Вона має приголомшливий вигляд — що, судячи з усього, результат фізичної активності та занять у спортзалі. Схоже, навіть на відпочинку вона не забуває про спорт і відвідує тренування.

Раніше, нагадаємо, Нара Баптиста і Венсан Кассель разом вийшли у світ у Парижі та відвідали вечірній захід у Єлисейському палаці.