У бікіні та яскравих окулярах: Гайді Клум відпочиває з чоловіком на пляжі

Зоряна пара вирушила на відпочинок на честь річниці свого шлюбу.
51-річна німецька модель та суддя шоу America's Got Talent – Гайді Клум – показала нові фото з відпустки, до якої вона вирушила разом із чоловіком – 34-річним музикантом Томом Каулітцем.
Днями вони відсвяткували п'яту річницю від дня весілля.
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"Про краще і мріяти не могла", — підписала Гайді спільні фотографії. Також вони позували на пляжі з повітряною кулею у вигляді серця.
А в білому бікіні з яскравим принтом та сонцезахисними окулярами у блакитній оправі модель поплавала в океані.
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Фоловерів зірки потішили знімки, на яких Клум позує з черепахою. "Їй сподобалися мої ноги. Напевно, справа у червоному педикюрі", — написала під фото зірка.
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Нагадаємо, раніше Гайді Клум блиснула пишним бюстом у мереживній білизні.
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