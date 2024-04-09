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У бікіні та яскравих шкарпетках: Алессандра Амбросіо відпочила з подругами у сауні

У бікіні та яскравих шкарпетках: Алессандра Амбросіо відпочила з подругами у сауні

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Топмодель провела вихідні на відпочинку із друзями.

42-річна бразильська топмодель і екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – показала, як провела минулий вікенд. Вона зустрілася з подругами, і вони відпочили у сауні, а фото показала у Instagram.

(гортайте фото вправо)

На одному зі знімків модель позувала у жовтому бікіні, яскравих синьо-малинових шкарпетках, в'язаній кофті та з келихом у руках.

© Instagram Алессандри Амбросіо
Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

На іншому – сидячи на лавці у сауні. Дівчата весело провели час: багато розмовляли, пили коктейлі та грали у настільні ігри.

© Instagram Алессандри Амбросіо
Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо у шубі та шкіряних штанах потрапила в об'єктиви папараці, коли виходила з ресторану Giorgio Baldi у Санта-Моніці.

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