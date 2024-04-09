У бікіні та яскравих шкарпетках: Алессандра Амбросіо відпочила з подругами у сауні

42-річна бразильська топмодель і екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – показала, як провела минулий вікенд. Вона зустрілася з подругами, і вони відпочили у сауні, а фото показала у Instagram.

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На одному зі знімків модель позувала у жовтому бікіні, яскравих синьо-малинових шкарпетках, в'язаній кофті та з келихом у руках.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

На іншому – сидячи на лавці у сауні. Дівчата весело провели час: багато розмовляли, пили коктейлі та грали у настільні ігри.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо у шубі та шкіряних штанах потрапила в об'єктиви папараці, коли виходила з ресторану Giorgio Baldi у Санта-Моніці.

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