У бікіні та з букетом троянд: Джорджина Родрігес показала, як відзначила 30-річчя на Мальдівах

Дівчина улетіла на Мальдіви, де й відбулося святкування.
Моделі, інфлуенсерці та коханій футболіста Кріштіану Роналду – Джорджині Родрігес – 27 січня виповнилося 30 років. Для святкування свого ювілею вона улетіла на Мальдіви, звідки й показала серію фотографій.
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Зірка зібрала своїх друзів та дітей за величезним столом, встановленим прямо на пляжі. Кріштіану на святкуванні не було — Джорджина показала, як вони спілкувалися з ним по відеозв'язку, а також позувала з величезним букетом червоних троянд, мабуть, від коханого.
Також Родрігес показала, як бігала вздовж океану в червоному бікіні, що ефектно підкреслювало її пишні форми.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес у мереживній сукні вийшла у світ з Кріштіану Роналду. Вони з'явилися на щорічній церемонії нагородження гравців за версією Globe Soccer Awards, які досягли найбільших висот у футболі минулого року.
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