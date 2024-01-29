У бікіні та з букетом троянд: Джорджина Родрігес показала, як відзначила 30-річчя на Мальдівах

Моделі, інфлуенсерці та коханій футболіста Кріштіану Роналду – Джорджині Родрігес – 27 січня виповнилося 30 років. Для святкування свого ювілею вона улетіла на Мальдіви, звідки й показала серію фотографій.

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Зірка зібрала своїх друзів та дітей за величезним столом, встановленим прямо на пляжі. Кріштіану на святкуванні не було — Джорджина показала, як вони спілкувалися з ним по відеозв'язку, а також позувала з величезним букетом червоних троянд, мабуть, від коханого.

Джорджина Родрігес на Мальдівах / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Також Родрігес показала, як бігала вздовж океану в червоному бікіні, що ефектно підкреслювало її пишні форми.

Джорджина Родрігес на Мальдівах / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес у мереживній сукні вийшла у світ з Кріштіану Роналду. Вони з'явилися на щорічній церемонії нагородження гравців за версією Globe Soccer Awards, які досягли найбільших висот у футболі минулого року.

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

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